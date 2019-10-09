Члены Сената Конгресса США предлагают ввести санкции против активов высшего турецкого руководства, включая президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Также высокопоставленным чиновникам из Анкары грозят визовые ограничения.
Список возможных ограничений в отношении Турции приводится в проекте двухпартийного документа, опубликованного в Twitter влиятельным сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.
I am pleased to have reached a bipartisan agreement with Senator @ChrisVanHollen on severe sanctions against Turkey for their invasion of Syria.
Согласно документу, под санкции также подпадает энергетический сектор Турции. Сенаторы хотят ударить по любым иностранным гражданам, которые поставляют товары и услуги, технологии и информацию для «поддержки внутреннего турецкого производства топлива и природного газа».
Кроме того, с Анкарой предлагается прекратить сотрудничество в военной сфере, чтобы оставить её без военной продукции, услуг и технологий.
Ранее News.ru сообщал, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп второй раз за последние три дня пригрозил Анкаре уничтожением её экономики. По словам американского лидера, он примет радикальные меры в данном направлении, если армия Турции станет убивать курдов в Сирии. При этом Трамп выразил надежду «на рациональность Анкары».