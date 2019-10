Список возможных ограничений в отношении Турции приводится в проекте двухпартийного документа, опубликованного в Twitter влиятельным сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.

I am pleased to have reached a bipartisan agreement with Senator @ChrisVanHollen on severe sanctions against Turkey for their invasion of Syria.



While the Administration refuses to act against Turkey, I expect strong bipartisan support. pic.twitter.com/Ph5fIVt7k3