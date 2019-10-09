https://static.news.ru/photo/3f9d15fa-eae7-11e9-8c48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Члены Сената Конгресса США предлагают ввести санкции против активов высшего турецкого руководства, включая президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Также высокопоставленным чиновникам из Анкары грозят визовые ограничения.

Список возможных ограничений в отношении Турции приводится в проекте двухпартийного документа, опубликованного в Twitter влиятельным сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.

I am pleased to have reached a bipartisan agreement with Senator @ChrisVanHollen on severe sanctions against Turkey for their invasion of Syria.



While the Administration refuses to act against Turkey, I expect strong bipartisan support. pic.twitter.com/Ph5fIVt7k3 — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 9 октября 2019 г.

Согласно документу, под санкции также подпадает энергетический сектор Турции. Сенаторы хотят ударить по любым иностранным гражданам, которые поставляют товары и услуги, технологии и информацию для «поддержки внутреннего турецкого производства топлива и природного газа».

Кроме того, с Анкарой предлагается прекратить сотрудничество в военной сфере, чтобы оставить её без военной продукции, услуг и технологий.

Ранее News.ru сообщал, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп второй раз за последние три дня пригрозил Анкаре уничтожением её экономики. По словам американского лидера, он примет радикальные меры в данном направлении, если армия Турции станет убивать курдов в Сирии. При этом Трамп выразил надежду «на рациональность Анкары».