Сенат США рассмотрит поправку с санкциями против «Северного потока-2»

Сенат США хочет заключить соглашение о принятии оборонного бюджета 1 декабря, сообщает издание The Hill со ссылкой на источники. Речь идёт в том числе о поправке, предусматривающей санкции против газопровода «Северный поток — 2».

В настоящее время демократы и республиканцы выясняют , будет ли кто-то из законодателей пытаться заблокировать проект. Изначально Сенат может проголосовать по поправке, а затем принять окончательный оборонный бюджет. Республиканцы настаивают, чтобы поправка включала ограничение по «Северному потоку — 2».

Ранее республиканцы заблокировали быстрое принятие в сенате США оборонного бюджета на фоне требований обсудить российскую угрозу. Этому предшествовало заявление лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла, который потребовал обсудить вопросы российской угрозы и санкций по газопроводу «Северный поток — 2», а также снабжения Украины оружием.

Странно видеть, что лидер демократов так сосредоточен, так полон решимости помешать Сенату серьёзно бороться с растущей агрессией со стороны путинской России,— заявил он.

29 ноября сенат вернулся с каникул, до конца 2021 года ему необходимо принять бюджет, оборонный бюджет, масштабный план затрат на социальные расходы и климат стоимостью в $1,8 трлн.