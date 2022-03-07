Секретарь СНБО Украины пригрозил России вторжением

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов пригрозил вторжением армии страны в Россию, передает Радио Sputnik.

Мы всех и всё помним, никого и никогда не забудем. Вы нигде не скроетесь: ни за заборами ваших домов, ни на виллах в Майами, ни на яхте на Сейшелах или в бункере на Урале <...>. Вы пришли на нашу землю и в наши семьи — мы придём к вам, — приводит СМИ слова Данилова.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинской стороне было донесено, что спецоперация по демилитаризации может закончиться в любой момент при условии того, что Киев выполнит условия Москвы. В перечень требований входит признание Крыма частью России, признание Донецкой и Луганской народных республик, а также внесение поправки в конституцию, запрещающей вступление в «какой-либо блок».

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.