Сейм Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги

Фото Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Сейм Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги, сообщается на сайте парламента. До этого законодательный орган поддержал законопроект, который предусматривает приостановку действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. По мнению депутатов, образ и символика Советской армии прямо и недвусмысленно связаны с нынешними действиями РФ на Украине.

Изменение геополитических условий и международной практики означает, что Латвия не может и не будет обязана сохранять такие сооружения, как памятники советской оккупации, — заявил председатель комиссии по иностранным делам Рихардс Колс.

Ранее сообщалось, что местные жители вышли на протест у памятника после того, как полиция закрыла к нему доступ. До этого власти столицы Латвии распорядились сгрести тракторами цветы, возложенные 9 мая у памятника. В ночь на 11 мая жители Риги вернулись к памятнику и зажгли свечи в память о погибших советских солдатах, а также исполнили песни военных лет. Самих жителей в это время охраняла полиция.