https://static.news.ru/photo/b35cd660-3c45-11ea-8819-fa163e074e61_660.jpg Фото: sussex.meghan/instagram

Герцогиню Сессекскую Меган Маркл сфотографировали во время прогулки с сыном Арчи и собаками. Супруга принца Гарри переехала в Канаду после решения отойти от королевских обязанностей и приобрести финансовую независимость от монархов.

На снимке, который появился в Сети, Меган одета в простую куртку, леггинсы и удобные сапоги. Герцогиня выглядит счастливой, обнимая своего сына, которого держит у груди, сообщает издание «Аргументы недели».

Как ранее писал NEWS.ru, принц Гарри вечером 20 января покинул Великобританию, отправившись из аэропорта Хитроу в Канаду. Вылет рейса, которым следовал герцог Сассекский, был задержан на 20 минут. Гарри «отчаянно желал» воссоединиться с семьёй — женой Меган Маркл и восьмимесячным сыном Арчи, которого не видел около двух недель.