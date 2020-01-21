Герцогиню Сессекскую Меган Маркл сфотографировали во время прогулки с сыном Арчи и собаками. Супруга принца Гарри переехала в Канаду после решения отойти от королевских обязанностей и приобрести финансовую независимость от монархов.
На снимке, который появился в Сети, Меган одета в простую куртку, леггинсы и удобные сапоги. Герцогиня выглядит счастливой, обнимая своего сына, которого держит у груди,
Как ранее писал NEWS.ru, принц Гарри вечером 20 января покинул Великобританию, отправившись из аэропорта Хитроу в Канаду. Вылет рейса, которым следовал герцог Сассекский, был задержан на 20 минут. Гарри «отчаянно желал» воссоединиться с семьёй — женой Меган Маркл и восьмимесячным сыном Арчи, которого не видел около двух недель.
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