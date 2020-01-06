https://static.news.ru/photo/709bb28c-3228-11ea-ae51-fa163e074e61_660.jpg Фото: bahri.sa

Саудовский танкерный оператор Bahri утром 8 января уведомил своих клиентов о том, что приостанавливает движение своих судов через Ормузский пролив. Информация поступила на фоне ракетных ударов Ирана по военным базам США в Ираке.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Информаторы издания в судоходных кругах также сообщили, что аналогичное решение приняла и бразильская государственная Petrobras.

Стоимость суточного фрахта нефтяных танкеров класса VLCC (супертанкеры) подскочила на $20 тысяч — до $130 тысяч. Через Ормузский пролив ежедневно проходит около 20% всех мировых поставок нефти.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

27 декабря ракетному удару подверглась иракская военная база К1 в районе города Киркук. В результате погиб один американец, ещё несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения. 29 декабря США провели акцию возмездия, нанеся авиаудары по пяти объектам военизированной шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Сирии и Ираке. После этого сторонники движения начали штурм американского посольства в Багдаде.

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В ночь на 8 января в ходе операции «Мученик Сулеймани» Корпус стражей Исламской революции нанёс удары по занятым американскими военными базам в Ираке. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что «всё в порядке».

Реакция рынков

На фоне информации об атаке Ирана на расположенные в Ираке военные базы США начали расти цены на нефть. Мартовские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent на лондонской ICE Futures подорожали до $69,2 за баррель, что на 1,36% выше уровня закрытия предыдущей сессии. WTI на NYMEX подорожала до $63,5 за баррель (на 1,28%).

При этом Организация стран — экспортёров нефти не ожидает перебоев с поставками на мировой рынок в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. ОПЕК рассчитывает, что дальнейшей эскалации конфликта в регионе удастся избежать.

Ранее резкое падение котировок на Токийской фондовой бирже произошло на фоне ракетных обстрелов КСИР военных баз США в Ираке, писал NEWS.ru.