Нефтяному «перемирию» между Королевством Саудовская Аравия (КСА) и Россией может прийти конец уже осенью. Во всяком случае, об этом свидетельствуют данные источников портала S&P Global Platts. Согласно их информации, национальная нефтяная компания КСА Saudi Aramco в сентябре планирует существенно снизить цены на поставляемое ею в Европу сырьё. Это представляет потенциальную угрозу России, для которой европейские страны остаются одними из главных потребителей нефти. Впрочем, демпинг может ударить и по Саудовской Аравии.

Ещё в апреле Эр-Рияд анонсировал существенные скидки на свою нефть для государств Азии, однако на протяжении лета, напротив, повышал закупочные цены на все сорта добываемого в королевстве сырья — на $0,7-$1. Для Европы значительных преференций не вводилось. Сейчас же, сообщают инсайдеры портала S&P Global Platts, Saudi Aramco планирует снизить стоимость, в первую очередь, для европейских стран.

saudiaramco.com

Связана такая мера, говорят источники, в первую очередь с необходимостью избавиться от излишков сырья: на фоне пандемии спрос на него упал, поэтому нефтехранилища Королевства переполнены. Подобный шаг, полагают за рубежом, может спровоцировать новый виток «нефтяной войны» между Саудовской Аравией и Россией. Наметившееся противостояние в начале года вроде бы удалось сдержать заключением многострадального соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти.

Впрочем, нынешняя ситуация выглядит двояко. Учитывая, что летом саудиты предпочитали не демпинговать, возможные скидки осенью могут стать просто временным ситуативным решениям для избавления от накопившихся запасов, а не стремлением перехватить определённые рынки сбыта. Как отметил в разговоре с NEWS.ru директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, пока говорить об окончании «нефтяного перемирия» между Россией и саудовской Аравией преждевременно. Несмотря на данные инсайдеров, рынок пока на них не отреагировал негативно, а наоборот — демонстрирует рост.

Лучшим индикатором подобных новостей являются нефтяные котировки. На прошедшей неделе мы могли наблюдать, что они выросли до максимальных значений с начала текущего года: $45 за баррель и даже выше. Из этого можно сделать вывод, что на рынке информацию о сентябрьских скидках от Саудовской Аравии пока не оценивают как реальную. Одно дело — заявлять, а другое — реализовывать. Тем более, что саудиты в этом вопросе никогда не были скрытными, если они что-то делают, то они официально об этом и говорят. Сергей Пикин директор Фонда энергетического развития директор Фонда энергетического развития

Как напомнил аналитик, в Эр-Рияде, подобно другим игрокам рынка, прекрасно понимают, что попытки демпинговать приводят только к общему снижению цен. Подобный сценарий объективно противоречит интересам самой Саудовской Аравии, потому что он автоматически влечёт за собой расходование резервных средств Королевства, которому уже пришлось поиздержаться на фоне пандемии. Это, безусловно, не отменяет борьбы за различные рынки сбыта, но, как считает Пикин, КСА, вероятно, будет вести себя осторожно, чтобы не испортить текущую ситуацию, — это и в интересах самого Эр-Рияда.

Сейчас всем важно сохранить существующий тренд, при котором восстанавливается спрос на нефть и как следствие — предложение, исходя из нынешних квот в рамках соглашения ОПЕК+, — считает аналитик.

Зарубежные эксперты сходятся в том, что в условиях ожидания второй волны пандемии нефтяной рынок в скором времени вновь ждёт перенасыщение. На этом фоне ситуативное снижение цен вполне логично — чтобы освободить нефтехранилища для новых запасов сырья. Приостановка же добычи нефти — если её некуда деть, — чревата для стран-экспортёров куда более серьёзными издержками, чем скидки: предприятиям и рабочим необходимо компенсировать убытки от простоя, а это бьёт по государственному бюджету. Обернётся ли это новым витком «нефтяной войны», зависит от многих факторов, включая как успешность борьбы с коронавирусом, так и кулуарные договорённости между основными игроками рынка.