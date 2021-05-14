Сатановский назвал конфликт в Газе вялотекущей террористической войной

https://static.news.ru/photo/334218fc-b6ef-11eb-9d1e-96000091f725_660.jpg Фото: evgeniysatanovski/facebook.com

В ближайшее время конфликт между Израилем и Палестиной закончить не удастся. Об этом «360» заявил основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

По мнению политолога, обострившиеся недавно боевые действия в секторе Газа на самом деле являются «вялотекущей террористической войной». Он отметил , что США уже в третий раз заблокировали принятие Совбезом ООН заявления, призывающего к немедленному прекращению огня между Израилем и движением ХАМАС.

Блокируют, потому что соответствующая политическая байда уже идёт десятки лет — есть определённые традиции. До той поры, пока израильтяне не ликвидируют в Газе режим ХАМАС, ничего другого там ждать не приходится, — считает Сатановский.

По мнению эксперта, Израиль совершил ошибку, когда в 2005 году вывел из сектора Газа свою дивизию. Ему также не стоило проводить в 2007 году выборы в палестинско-национальной автономии. Кроме того, тех, кто занимался переговорами в Осло, надо было посадить.

Если бы всё это делалось, то мы бы сейчас с вами это не обсуждали. Но поскольку сделано было всё ровно наоборот, то обсуждать мы это будет достаточно долго. Пока, видимо, мир не перевернётся, — пояснил политолог.

Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта между Израилем и Палестиной продолжается с 10 мая. Стороны начали обмениваться ракетными ударами после столкновений в Иерусалиме. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской — около 220 (197 в секторе Газа и 21 на Западном берегу реки Иордан).

Ранее стало известно, что движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, обанкротилось и лишилось главного военного потенциала — сети тоннелей. Об этом заявил министр обороны Израиля Бени Ганц.

Во время посещения позиций израильских военных на юге страны он сообщил, что палестинское движение обанкротилось и лишилось всех своих активов.