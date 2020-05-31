Санкции США ставят под угрозу кооперацию Ирана с другими странами

https://static.news.ru/photo/03546590-a346-11ea-b0ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Tanecek/Global Look Press

Отмена США исключений из санкций в отношении ядерной сферы Ирана угрожает его сотрудничеству с другими странами по атомным проектам, считает иранский эксперт по американской проблематике Фуад Изади. Ранее Вашингтон дал два месяца на завершение работ по мирной ядерной программе Ирана.

После того как США вышли из ядерной сделки, Иран начал сокращать выполнение тех обязательств, которые предусмотрены соглашением. Подобного рода подход Ирана может быть продолжен, — сообщил РИА Новости Изади.

Эксперт не исключил, что действия США могут спровоцировать приостановку сотрудничества между Ираном и странами ядерной сделки, поскольку Вашингтон намерен вводить санкции против иностранных компаний, работающих с Тегераном по атому. К числу таких проектов относится, например, переоборудование реактора в Араке, в котором участвуют британские и китайские компании.

По словам Изади, конечная цель США заключается в том, «чтобы от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) ничего не осталось».

Как писал NEWS.ru, МИД Франции, Германии и Великобритании выразили сожаление из-за решения США. Последние намерены прекратить исключения из санкций ядерных проектов Ирана. Представители стран также подчеркнули, что данные проекты одобрены резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН и служат интересам всех. СВПД является важным инструментом глобальной архитектуры нераспространения и остаётся единственным и наилучшим способом гарантировать исключительно мирный характер ядерной программы Ирана, считают дипломаты.