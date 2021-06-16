Саммит без иллюзий, но с надеждой

Не только сдержанные предварительные прогнозы, но и сам ритуал встречи изначально не располагали к серьёзным прорывам и к превращению холодной войны в горячую дружбу. Заранее объявленный регламент не предусматривал совместного президентского обеда (преломления хлебов, как в библейском стиле высказались в Белом доме) и совместной пресс-конференции. Последнее обстоятельство было особенно значимо, поскольку главы государств, видимо, хотели без помех и импровизированных дискуссий изложить собственную трактовку итогов переговоров.

Это ощущение усиливалось ещё и благодаря информации, что на пресс-конференцию Владимира Путина приглашались все аккредитованные журналисты, а вот Байден решил встретиться только с американскими «акулами пера». Иными словами, его постарались заранее обезопасить от неудобных вопросов. Заранее было оговорено и время переговоров в разных форматах — примерно пять часов, которое могло быть по желанию президентов сокращено или наоборот увеличено. Собственно, уже временной фактор мог стать индикатором напряжённости диалога и взаимной заинтересованности в его развитии. И стороны закончили свои беседы несколько раньше, но это может рассматриваться и как показатель интенсивности диалога.

Серьёзность переговоров подчеркивалась и значительными командами консультантов, что также собрались в Женеве. Туда даже прилетел бывший американский посол в России Майкл Макфол, участвовавший в «тренировке» Байдена перед саммитом. Примечательно, что на встречу Байден несколько демонстративно опоздал — на девять минут. Словно хотел таким образом дополнительно самоутвердиться. И, видимо, неспроста, поскольку даже его кивок на вопрос американского журналиста — «Доверяете ли вы Путину?» — вызвал бурю в штатовских медиа-кругах. Окружению пришлось срочно ссылаться на невнимательность президента. Притом, что Владимир Путин рассказал, как президент Байден объяснился с ним по поводу не слишком корректного высказывания в его адрес. Иными словами, президент США в реальности обладает куда более широким кругозором, чем зашоренная четвертая власть.

В целом, как и ожидалось, встреча имела чисто ознакомительный характер, но проходила она, по словам Владимира Путина, в атмосфере взаимного уважения. В её ходе стороны зарезервировали свои позиции, но дали сигнал своим экспертным сообществам и соответствующим ведомствам начать консультации по широкому кругу вопросов. Естественно, что и послы возвращаются на места своей постоянной работы, расширяя возможности таких контактов. В ходе же диалога, в частности, подтверждена сторонами приверженность Минским соглашениям в разрешении кризиса на Донбассе, обсудили они и вопросы кибербезопасности, в сфере которой Россия остаётся сторонницей широкого международного соглашения. Уделили немалое время ситуации в Арктике, в которой Россия возобновила освоение в интересах любых третьих стран северного морского пути, предлагая поддержку своей инфраструктуры и самого мощного в мире ледокольного флота.

Михаил Метцель/ТАСС

Россия придерживается в регионе общих положений международных соглашений и готова работать в рамках Арктического совета. Считалось, что неофишируемой сверхзадачей Байдена на саммите была попытка не допустить развития политического, военного и технологического союза России и Китая. И ради этого надо было создать впечатление, что нынешняя России — ненадёжный союзник, которого можно легко развести некоторыми уступками и подачками. В этом смысле глубокий американский манёвр не удался. Стороны спокойно обсудили острые вопросы, обходя излишне острые углы.

Десять лет назад вице-президент Джо Байден в ходе своего визита в Москву посоветовал тогда еще премьеру Владимиру Путину не идти на новые президентские выборы. Эпоха изменилась, ныне оба президента в достаточно тёплой обстановке проявили друг к другу уважение. И это сигнал, который примут во многих станах. Очевидно, что президенты не договорились о новых встречах, целесообразность которых будет зависеть от прогресса в начинающихся профессиональных консультациях. Но большой путь, как всегда, начинается с первого шага.