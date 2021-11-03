Саакашвили отказался от лекарств после видео с поеданием каши в тюрьме

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который с 1 октября объявил голодовку в тюрьме, решил отказаться от лечения. Он не принимает лекарства после того, как появилось видео, на котором политик кушает кашу, сообщил врач бывшего грузинского лидера Николоз Кипшидзе. Его слова приводит ТАСС.

Саакашвили отказался от лекарств, прохождения тестов и переливаний. Он больше не хочет, чтобы ему что-то проводили в этом учреждении, — поделился врач после визита к Саакашвили.

По его словам, экс-президент решился на это после публикации видео, где видно, что он что-то черпает ложкой из посуды.

Ранее в Сети появились кадры обеда из тюрьмы «голодающего» Саакашвили. Видео опубликовано специальной пенитенциарной службой Минюста Грузии «исходя из высокого общественного интереса».

Саакашвили был арестован 1 октября после пересечения грузинской границы. На родине против политика возбуждено несколько уголовных дел. В Тбилиси его неоднократно предупреждали о задержании сразу после въезда на территорию страны. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым. После ареста он объявил голодовку.

Ранее бывшему грузинскому лидеру потребовалась помощь реаниматологов, так как один из жизненных показателей Саакашвили упал до критической отметки.