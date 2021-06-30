С кем пойдёт Казахстан

Не успела Валентина Матвиенко вернуться из Казахстана, где провела встречу с коллегами-сенаторами, обсудив не только вопросы сотрудничества между верхними палатами парламентов, но и кооперацию в ряде важных экономических областей, как Москва уже принимает бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева. Политик как бы ушёл в тень, но сохранил в 80 лет нити управления, оставаясь и главой правящей партии, и казахстанского Совбеза.

Поговаривают, что визит Назарбаева планировался ещё в мае, но был отложен якобы из-за состояния его здоровья. Видимо, именно с первым президентом соседней страны как с более доверенным собеседником в Кремле хотели бы обсудить некоторые нюансы, проявляющиеся в казахстанской политике в последнее время, и объективнее оценить перспективы дальнейшего сотрудничества.

Понятно, что внешне в ходе визита Назарбаева обе стороны будут усиленно демонстрировать проверенную временем крепкую дружбу между народами и государствами. Однако, как говорится, есть немаловажные нюансы. Прежде всего, российских политиков не могут не беспокоить новые тенденции в политике Нур-Султана (столицы), которые аналитикам напоминают манёвры ещё домайданной Украины.

ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Тут и учебники истории, вовсю костерящие «колониальное прошлое» в рамках Российской империи. Речь идёт о народе кочевников, не имевших ни городов, ни науки и цельного образования, ни промышленности. Тут и объявленный скорый переход на латинский алфавит, который оставит за бортом целый пласт культуры и ограничит до минимума область применения русского языка. Это и постоянные показные заигрывания с Западом. И, наконец, возникшая в комиссии по реабилитации жертв политических репрессий инициатива о реабилитации бойцов сформированного гитлеровцами так называемого Туркестанского легиона.

Не так давно в американском журнале Newsweek была опубликована статья казахстанского министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди, в которой он провозгласил Казахстан «надёжным партнёром США, ЕС и международного сообщества». Глава внешнеполитического ведомства также пообещал провести глубокие политические реформы, но с оговоркой по поводу местных исторических традиции. Мол, наступит торжество почти западной демократии, но не сразу. Не завтра.

Конечно, власти страны степей чувствуют себя не очень уютно, будучи зажатыми с одной стороны Россией, а с другой — Китаем. Их не могут не беспокоить и жёсткие заявления некоторых российских политиков об исторической принадлежности земель нынешнего Северного Казахстана. И даже о возможности раздачи российских паспортов местному населению этого некогда казачьего края. Однако такие посылы можно рассматривать в качестве вполне логичных предупреждений, способных удержать обновлённые казахстанские власти от необдуманных шагов. В то же время «прикармливая» националистов, казахстанские лидеры как бы демонстрируют России, что им нет альтернативы.

Впрочем, и сам Назарбаев неоднократно заявлял, что речь может идти только об экономическом сотрудничестве с Россией и ни в коем случае не о политическом союзе. Да, есть что конкретно обсудить с ветераном ещё горбачёвского политбюро и советской политики. Хотя понятно, что внешне будут крепкие рукопожатия и подтверждение исторической дружбы. Но не то ныне время, чтобы прятаться от реальных проблем.