Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила послевоенные репарации от Германии.

В эфире польского телевидения он заявил, что такое решение приняла Россия, а Польша не была в нём суверенна. Он также настоял на том, что вопрос репараций всё ещё не закрыт....