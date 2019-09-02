Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил Анатолия Матиоса с должности заместителя генпрокурора — главного военного прокурора страны.
Матиос исключён из списков личного состава Генеральной прокуратуры Незалежной,
<....> На основании письма министра обороны Украины от 02 сентября 2019 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об освобождении от должности заместителя генерального прокурора — главного военного прокурора Анатолия Матиоса, — сказано в сообщении.
Ранее Руслан Рябошапка заявил, что украденные активы вернутся на Украину, а высокопоставленные чиновники каждый день будут привлекаться к ответственности. Некоторые украинские СМИ сообщили, что новый генпрокурор намерен уволить всех своих заместителей.