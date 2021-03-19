Русские дополнили показанный в эфире CNN анекдот про Байдена

https://static.news.ru/photo/9e37b74e-8949-11eb-b627-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

В Twitter появился пост россиянина, который утверждает, что слышал по CNN анекдот про здоровье президента США Джо Байдена.

Каждый раз, когда Камала Харрис пожимает руку Джо Байдену, она проверяет его пульс, чтобы убедиться, что дедушка жив, — якобы так звучала шутка на американском телеканале.

Правда это или нет, неизвестно, но русские пользователи тут же активно начали обсуждать анекдот. Но один из комментаторов решил немного подправить шутку: «...Чтобы убедиться, что дедушка жив... Убедиться и огорчиться, что дедушка всё ещё жив».

Падение Джо Байдена на трапе борта № 1 вызвало немало мемов и шуток о его физической форме, возрасте и общей дееспособности.

Пользователи соцсетей начали сравнивать физическое состояние Байдена с формой Владимира Путина. Также в соцсетях появилась масса шутливых предположений о том, почему Байден всё же упал на лестнице. Ранее его команда сообщала, что виной всему сильный ветер. Но у пользователей своё мнение. Кто-то решил, что во всём виноват воображаемый Путин, спускавшийся в этот момент с борта № 1.

Ранее NEWS.ru писал, что российский телеведущий Андрей Норкин в своём ток-шоу на НТВ обсудил ситуацию вокруг отношений американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина и закончил обсуждение еврейским анекдотом про этикет.