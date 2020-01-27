https://static.news.ru/photo/d7f572e2-40d8-11ea-aece-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Жители Ирана не должны допустить того, чтобы политика «максимального давления» главы США Дональда Трампа нанесла ущерб национальному единству в преддверии парламентских выборов. Об этом заявил иранский президент Хасан Рухани.

Мы не должны позволить Трампу преуспеть в создании разрывов между правящими кругами и народом. Мы должны оставаться едиными. Не отворачивайтесь от выборов. Давайте сделаем высокую явку, — цитирует Reuters слова Рухани.

Выборы в Иране пройдут 21 февраля. Совет стражей конституции дисквалифицировал около девяти тысяч из зарегистрировавшихся кандидатами 14 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат однопалатного парламента Ирана Ахмад Хамзе назвал чудовищным преступлением ликвидацию американцами генерала Касема Сулеймани и пообещал награду в $3 млн за убийство президента США Дональда Трампа.