Депутат однопалатного парламента Ирана Ахмад Хамзе, представляющий провинцию Керман, назвал чудовищным преступлением ликвидацию американцами генерала Касема Сулеймани.
Законодатель, выступая в меджлисе, пообещал награду в $3 млн за убийство президента США Дональда Трампа,
Мы дадим $3 млн наличными любому, кто убьёт Трампа, — заявил Хамзе от имени жителей провинции.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил о готовности нанести удар по любой точке планеты, если оттуда будет исходить угроза для страны, писал NEWS.ru.
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