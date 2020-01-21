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Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс назвала постыдной реакцией на ситуацию в Сирии предложение России о проведении брифинга для поиска решения по инциденту с применением химического оружия в Думе.

Сегодня мы услышали, как Россия пыталась отрицать факты, выявленные независимым органом ОЗХО. Это откровенно постыдная реакция на реальный кошмар, происходящий в Сирии, — написала Пирс в Twitter. В свою очередь...