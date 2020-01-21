Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Al Drago/Consolidated News Photos/Global Look Press

Депутат однопалатного парламента Ирана Ахмад Хамзе, представляющий провинцию Керман, назвал чудовищным преступлением ликвидацию американцами генерала Касема Сулеймани.

Законодатель, выступая в меджлисе, пообещал награду в $3 млн за убийство президента США Дональда Трампа, пишет ISNA.

Мы дадим $3 млн наличными любому, кто убьёт Трампа, — заявил Хамзе от имени жителей провинции.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил о готовности нанести удар по любой точке планеты, если оттуда будет исходить угроза для страны, писал NEWS.ru.

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