Рост цен на российские удобрения ударил по канадским фермерам CBC: канадские фермеры требуют компенсацию за повышение цен на российские удобрения

Фермеры из канадской провинции Онтарио потребовали от властей компенсировать им ущерб, полученный в результате повышения цен на российские удобрения, сообщает CBC. Кроме этого они указали и на другую проблему — перебои с поставками удобрений, которые начались после введения санкций в отношение России.

Стоит напомнить, что ранее Канада повысила на 35% стоимость всех импортируемых из России товаров, включая азотные удобрения. Сделано это было в знак протеста против проводимой на территории Украины военной операции.

Россия была надежным источником поставок азота. До введения тарифа она ежегодно экспортировала 660 тысяч тонн азотных удобрений в Восточную Канаду — от 85 до 90 процентов от общего объема вносимых удобрений. Около трети поставок за 2022 год еще не были доставлены в Онтарио, когда был применен этот тариф, и некоторым из этих судов даже сказали, что им придется развернуться, — рассказал глава компании Ontario Bean Growers Райан Кеслаг.

Председатель сельскохозяйственной компании Grain Farmers of Ontario заявил, что на фермеров крайне негативно повлиял новый тариф на удобрения, и в связи с этим правительство страны должно выплатить им компенсацию. Он также отметил, что именно благодаря стараниям фермеров страна и весь мир смогут пережить кризис.

Ранее бывший лидер парламентской фракции Левой партии бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что Берлин должен прекратить экономическую борьбу с Москвой, поскольку Германия не сможет выжить без российских энергоносителей. Она согласилась с оценкой того, что ФРГ должна стать посредником между Москвой и Киевом для заморозки конфликта.

По словам Вагенкнехт, немецкая промышленность является конкурентоспособной благодаря дешевым российским энергоресурсам.