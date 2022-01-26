Россиянка показала на видео отель, предоставленный туристам в Стамбуле

Россиянка Светлана, оказавшаяся в аэропорту Стамбула, чью работу временно заблокировали сильные снегопады, в разговоре с NEWS.ru заявила, что части туристов из РФ предоставили номера в отелях, чтобы переночевать. Собеседница отметила, что у них до сих пор нет никакой информации о рейсе в РФ, а встретиться с представителями авиакомпаний так и не удалось.

Самая большая проблема в том, что у нас на самом деле никакой информации о рейсе. Нам пришло вчера сообщение, что наш рейс в 11 часов дня 26 января. И сейчас мы выходим из отеля и не знаем, есть ли какие-то изменения. Представителей авиакомпании мы не видели, и очень сложно в этом во всём ориентироваться безмолвии. Номер прекрасный. Если это авиакомпания «Победа» — огромное им спасибо! Отель сетевой, четырёхзвёздочный, — подчеркнула Светлана.

Накануне ещё одна туристка, летевшая из Санкт-Петербурга в Дар-эс-Салам (Танзания) с пересадкой в Стамбуле, рассказала NEWS.ru, что минувшую ночь она провела в аэропорту мегаполиса в зоне Duty Free. Девушка добавила, что представители перевозчика (Turkish Airlines) сказали, что «не обязаны ничего предоставлять».

Авиакомпания Turkish Airlines продлила заморозку всех вылетов из аэропорта Стамбула до 00:00 26 января. Все рейсы были отменены минувшей ночью из-за сильного снегопада, в авиагавани оказались заблокированными тысячи пассажиров. Как заявили телеканалу RT в Ассоциации туроператоров России, в Стамбуле находятся порядка двух тысяч туристов из России. В свою очередь в авиакомпании «Победа» сообщили , что из Турции не могут вылететь в Россию 350 пассажиров перевозчика.

Ранее стало известно, что из-за сильнейшего снегопада в аэропорту Стамбула были отменены все рейсы, кроме того, закрылись ведущие к нему дороги.

На город обрушилась метель, в результате которой выпало 50 см снега. По прогнозам синоптиков, снегопад может продлиться ещё несколько дней, его интенсивность должна снизиться к пятнице. Пассажиры аэропорта, застрявшие на взлётно-посадочных полосах в самолётах, были эвакуированы, их доставили в терминалы аэропорта.

Сильные порывы ветра накануне сорвали крышу постройки грузового терминала аэропорта. В результате происшествия никто не пострадал. Коммунальные службы города работают бесперебойно. Жителям регионов рекомендуют по возможности оставаться дома и не выходить на улицы.