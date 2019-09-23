https://static.news.ru/photo/04974236-de54-11e9-b9df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Гражданин России Андрей Тюрин признал в американском суде вину по предъявленным ему обвинениям в киберпреступлениях. Россиянин был экстрадирован в США из Грузии в 2018 году.

Тюрину грозит до 92 лет тюрьмы. Только за преступный сговор при компьютерных взломах и банковское мошенничество он может получить по 30 лет, сообщает агентство Bloomberg .

Кроме того, россиянин обвиняется ещё по четырём пунктам. Секретная служба США доказывает в суде его участие во взломах компьютерных систем финансовых структур, брокерских контор и СМИ.

Ранее News.ru сообщал, что госдепартамент США ищет специалиста в сфере кибербезопасности для противостояния киберпреступлениям. В задачи сотрудника будет входить разработка стратегии борьбы с российско-китайским давлением. Специалист будет исполнять в отделе функции старшего технического эксперта по вопросам политики международной борьбы с киберпреступностью. Его опыт будут использовать для содействия дипломатической работе США.