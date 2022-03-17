CNBC: россияне стали скупать недвижимость в свободном от санкций Дубае

Введённые Западом санкции против России спровоцировали бурный рост сделок по покупке россиянами элитной недвижимости в ОАЭ, сообщил телеканал CNBC. По словам арабского эксперта в сфере недвижимости Хусейна Саджвани, это связано с отсутствием рестрикций со стороны Арабских Эмиратов в отношении РФ.

Я уверен, что многие россияне приехали сюда, чтобы убежать от проблем, в итоге Дубай только выиграет от любого кризиса, — сказал Саджвани.

Он добавил, что многие состоятельные туристы из России считают Дубай безопасным местом для сбережений и инвестиций.

Эти санкции, честное слово, потрепали нервы многим людям. Если кто-то желает инвестировать свои средства через нашу банковскую систему законным методом, мы только рады иметь с ним дело, — добавил он.

Рынок недвижимости Дубая показывает существенный рост второй год подряд. По информации агентства Savills, в 2021 году город заключил сделок с недвижимостью на сумму $35 млрд, этот показатель является крупнейшим со времён мирового финансового кризиса 2008 года.

Ранее сообщалось, что спрос на жильё в России с 5 марта начал снижаться. Об этом заявил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. По его словам, обращения за покупкой первичного жилья сократились на 15%, вторичного — на 12%.