Мир

Россия сняла ограничения на въезд для граждан Британии, Турции и Танзании

18:41, 24 июля 2020
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Въезд гражданам Великобритании, Турции и Танзании в Россию разрешён, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Снимаются ограничения <...>, введённые из-за распространения коронавируса, цитирует РИА Новости документ.

С 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение, и первыми странами, в которые можно будет полететь, оказались Британия, Турция и Танзания. При этом все прибывающие в Соединённое Королевство из России пассажиры, вне зависимости от гражданства, будут обязаны соблюдать самоизоляцию в течение двух недель.

Как поясняла вице-премьер Татьяна Голикова, в первую очередь можно будет посетить государства, где заболеваемость COVID-19 составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения.

Ранее оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России поручил Роспотребнадзору, Росавиации и МИД разработать список стран, с которыми Россия сможет возобновить авиасообщение на первом этапе. Восстановление полётов пройдёт в два этапа.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.

В мае международные перевозки сократились на 99,5% по сравнению с маем 2019 года. Всего за месяц было перевезено 25,9 тысячи пассажиров. Кроме того, в мае также сократились внутренние перевозки — на 84,5%, до 923 тысяч пассажиров.

Как писал NEWS.ru, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия может начать работу по открытию границ со странами, которые готовы пустить российских туристов, писал NEWS.ru.

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