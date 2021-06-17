Россия призвала СБ ООН осудить вылазку диверсантов Украины в ЛНР

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Евгений Бугров NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Ги Пармелен, президент Швейцарии, организовавшей российско-американский саммит, рассказал о личных впечатлениях от встречи с Владимиром Путиным и Джо Байденом в беседе с телеканалом RTS.

Он отметил, что российский лидер поразил его своей прямотой. Владимир Путин из тех, кто не ходит вокруг да около. Его слова направлены прямо к цели. Я ценю это качество, —...