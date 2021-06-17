Россия призвала СБ ООН осудить вылазку диверсантов Украины в ЛНР

Москва призывает СБ ООН осудить нападение украинской диверсионной группы на пост ополченцев ЛНР 11 июня. Об этом сообщается в комментарии на сайте постпредства РФ при ООН.
Россия 17 июня
Россия призывает членов Совета Безопасности осудить это бессмысленное и жестокое нападение Вооружённых сил Украины на пост ополченцев Луганска, ставшее прямым нарушением Минских соглашений, а также дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, которые вводят запрет на разведывательно-диверсионные действия сторон, — отмечается в комментарии.
В нём также выражена особая озабоченность из-за прямого пособничества преступлениям киевского режима.
Так, с 13 апреля подготовкой украинских снайперов занимаются военные специалисты США в тренировочном лагере около Мариуполя, находящегося в непосредственной близости от зоны конфликта. Сегодня уже не секрет даже для средств массовой информации, что американские компании поставляют Минобороны Украины снайперские винтовки и боеприпасы к ним, — добавили в постпредстве.
Там уточнили, что американские поставки подталкивают Киев к дестабилизации обстановки в Донбассе.
Ранее стало известно, что реализация Минских соглашений является для Москвы единственным обязательством перед Киевом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. На пресс-конференции по итогам саммита в Женеве он указал, что оно реализуемо, если Украина к этому готова.