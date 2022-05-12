Россия предоставит ООН новые данные по биолабораториям США на Украине

Фото Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Россия потребовала провести открытое заседание Совбеза (СБ) ООН, чтобы предоставить свежие данные по биолабораториям США на Украине, заявил первый заместитель председателя РФ при организации Дмитрий Полянский. В своём Telegram-канале он написал, что мероприятие назначили на 13 мая. Полянский пояснил, что в рамках заседания российские делегаты раскроют информацию, касательно военно-биологических программ Соединённых Штатов.

Мы потребовали проведения открытого заседания СБ ООН, чтобы представить новые свидетельства о военно-биологических программах, проводимых в биолабораториях США на Украине. Заседание назначено на 10.00 (17.00 мск) 13 мая, — заявил Полянский.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов доложил, что США в рамках военно-биологической программы на Украине использовали лаборатории Мариуполя в качестве регионального центра по работе с возбудителем холеры. По его словам, отобранные биоматериалы отсылались в Киев, а затем транспортировались в США.

До этого Кириллов сообщил, что Минобороны России стали известны имена американских и европейских работников Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), который занимался исследованиями, курируемыми военно-биологической программой США. Военный заявил, что полученные МО РФ документы подтверждают связь центра с Пентагоном через основного подрядчика Black & Veatch. По данным оборонного ведомства, УНТЦ реализовал свыше 500 проектов на Украине, в Молдавии, Грузии и Азербайджане.