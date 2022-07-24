«Россия права»: экс-глава Минэнерго Греции поддержал операцию на Украине Бывший министр энергетики Греции Лафазанис поддержал спецоперацию на Украине

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Бывший министр энергетики Греции и бывший лидер левой греческой партии «Народное единство» Панайотис Лафазанис опубликовал предвыборный плакат, на который была нанесена фраза «Россия права», а также символ Z. Политик таким образом продвигает свою новую партию. На плакате также отмечается, что настоящими виновниками кризиса на Украине являются США и НАТО, пишет портал Pronews.gr.

Россия права, США и НАТО устроили ад на Украине. Необходимо сбросить прогнивший, коррумпированный, олигархический, рабский политический режим, — сказано на предвыборном плакате.

Нынешнее руководство страны выступает за предоставление оружия Украине, а также за введение антироссийских санкций.

Пользователи Twitter в Великобритании ранее высмеяли подавшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона, который принял участие в тренировке украинских военных на базе вооружённых сил Украины (ВСУ). Многие стали шутить из-за неуклюжести бывшего премьер-министра, который на опубликованном видео бросает учебную гранату. Комментаторы высказали своё мнение под постом британской газеты Daily Mail. Некоторые сравнили политика с «клоуном, который отчаянно пытается привлечь к себе внимания».