Пока российские власти бодро рапортуют о постепенном открытии межгосударственных границ для авиаперелётов туристов, часть стран, привлекательных для россиян, напротив, возвращают разного рода ограничения. Связано это со многими причинами: пандемия не спадает, а, наоборот, по словам главы ВОЗ, лишь усиливается; во Вьетнаме обнаружен то ли новый штамм, то ли новый вирус; а в Китае, где изначально вспыхнул COVID-19, — очередные заражения.

По данным источника РБК, Объединённые Арабские Эмираты были готовы принимать туристов из России уже с 15 июня. Сейчас ОАЭ рассматриваются как одно из главных направлений, перелёты по которому возобновятся на втором этапе снятия Москвой международных ограничений.

На деле всё выглядит не столь оптимистично. Возможно, ОАЭ действительно откроются для туристов, но проще от этого не станет. Местные власти заявили, что люди должны избегать обмена подарками и деньгами во время Ид аль-Адха — Курбан-байрама, самого значимого праздника в мусульманской культуре, выпадающего в этом году на период 30 июля — 3 августа. Правительство Эмиратов продолжает настаивать на сохранении так называемой социальной дистанции, не спешит давать «зелёный свет» общественным развлекательным заведениям, призывает расплачиваться без использования наличности и в целом соблюдает осторожность.

Примерно так же дела обстоят и в ряде европейских стран. В Испании, например, жителям Мадрида и других крупных городов запретили собираться группами более 10 человек, а также ввели обязательный масочный режим.

Thiago Prudencio/Global Look Press

Ношение масок в любых общественных помещениях собираются ввести и власти Греции. Той же стратегии придерживается и правительство Франции, призывающее к соблюдению масочного режима и социальной дистанции.

Руководство Бельгии, в свою очередь, не исключает возможности вновь ввести полный карантин по стране, хотя пока это лишь одна из опций. А руководитель министерства здравоохранения Германии считает, что необходимо тестировать всех людей, побывавших в наиболее пострадавших от пандемии регионах страны и за рубежом.

Не лучше ситуация для России и в ближнем зарубежье. Так, например, власти Казахстана не исключают отмену карантина не раньше 3 августа. Пока же ситуация в республике крайне тяжёлая, хотя правительство и пытается действовать сообразно обстоятельствам — уже дважды вводились жёсткие ограничения.

Тревогу вселяет и ситуация в соседствующей с Россией Белоруссии, где президент Александр Лукашенко так и не ввёл сколь-нибудь значимых мер по противодействию эпидемии коронавируса, зато заявил, что сам им уже переболел.

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Усугубляет положение также рост числа заболеваний, вызванных COVID-19, в Китае, откуда началась вспышка. Новый очаг коронавируса на сей раз обнаружили в китайском портовом городе Далянь. По данным информационного агентства «Синьхуа», инфекция уже распространилась как минимум на девять других городов. И, наконец, добавляет беспокойства Вьетнам, где выявлены новые случаи заражения коронавирусом, но неизвестного типа.

Всё это вновь заставляет говорить о так называемой второй волне COVID-19, однако, как заявила 28 июля представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, миру придётся иметь дело лишь с одной вспышкой, для которой характерны как ускорение, так и замедление. По её словам, международное сообщество сталкивается с «одной большой волной» коронавируса, которая «будет немного подниматься и опускаться». Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил о заседании чрезвычайного комитета Организации, назначенном на ближайшее время. Вероятно, на нём могут быть приняты новые меры по обеспечению безопасности.