Россия оценит решение ООН по иранской сделке на заседании Совбеза

https://static.news.ru/photo/ca084716-b0ab-11ea-afdc-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская дипломатия ждёт доклад генерального секретаря ООН по иранской ядерной сделке и оценит документ на заседании Совета Безопасности 30 июня, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

По словам дипломата, подробный анализ представят «в соответствии с устоявшейся практикой и действующими процедурами». Пока содержание доклада неизвестно, но Москва опасается, что на ООН попытается надавить американская сторона.

Разговор намечается, как мы уже понимаем, непростой, — цитирует Захарову ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в начале июня Израиль обвинил иранское руководство в нарушении ядерной сделки с МАГАТЭ — объём обогащённого в республике урана якобы в восемь раз превысил предусмотренный соглашением. Израильский пример Биньямин Нетаньяху призвал мировое сообщество «парализовать Иран санкциями», присоединившись к ограничениям США.

Позже российский МИД заявил о попытках Вашингтона надавать на Совбез и Секретариат ООН, чтобы организация поддержала жёсткие санкции против Тегерана.