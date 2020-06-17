Россия оценит решение ООН по иранской сделке на заседании Совбеза

Российская дипломатия ждёт доклад генерального секретаря ООН по иранской ядерной сделке и оценит документ на заседании Совета Безопасности 30 июня, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
По словам дипломата, подробный анализ представят «в соответствии с устоявшейся практикой и действующими процедурами». Пока содержание доклада неизвестно, но Москва опасается, что на ООН попытается надавить американская сторона.
Разговор намечается, как мы уже понимаем, непростой, — цитирует Захарову ТАСС.
Как писал NEWS.ru, в начале июня Израиль обвинил иранское руководство в нарушении ядерной сделки с МАГАТЭ — объём обогащённого в республике урана якобы в восемь раз превысил предусмотренный соглашением. Израильский пример Биньямин Нетаньяху призвал мировое сообщество «парализовать Иран санкциями», присоединившись к ограничениям США.
Позже российский МИД заявил о попытках Вашингтона надавать на Совбез и Секретариат ООН, чтобы организация поддержала жёсткие санкции против Тегерана.
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