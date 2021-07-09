Россия обсудит с Индией вопрос сертификации вакцинированных граждан

Россия готова обсуждать с Индией вопрос сертификации вакцинированных граждан. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Трансляция ведётся в Twitter российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил , что стороны могут достигнуть договорённости в этом вопросе.

Мы готовы обсуждать возможности координации наших действий в отношении вакцинированных граждан, в отношении сертификации тех, кто был вакцинирован, — подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров также выразил надежду на скорую встречу глав МИД России, Китая и Индии. По его мнению, переговоры могут быть проведены в ближайшей перспективе.

Ранее сообщалось, что Лавров встретится в Москве со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри. В начале июля они провели телефонный разговор. Стороны обсудили сотрудничество двух стран в области климата. Лавров и Керри высказались за необходимость налаживания контактов для реализации целей Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Они договорились продолжать интенсивные контакты по этому вопросу.