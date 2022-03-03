Лавров заявил, что Россия не позволит Украине получить ядерное оружие

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Представители Турции, Египта и Туниса заявили о том, что ждут российских туристов, и выразили заинтересованность в увеличении турпотока из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову. Она провела переговоры с министрами туризма этих стран, которые заверили её в отсутствии каких-либо ограничений.

Очень важно, что коллеги выразили свою поддержку, открыты к сотрудничеству, и три наиболее популярных, массовых направления остаются доступны для отдыха наших граждан, и наши партнёры продолжат обеспечивать безопасные и комфортные...