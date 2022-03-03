Лавров заявил, что Россия не позволит Украине получить ядерное оружие
Лавров: «Третья мировая война стала бы ядерной и разрушительной»
Антон Соловьев
Антон Соловьев
13:03, 02 марта 2022
Фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не может себе позволить, чтобы Украина получила в своё распоряжение ядерное оружие. Он сообщил в интервью телеканалу Al-Jazeera, что военная спецоперация России на Украине направлена на разоружение Киева. Министр также отметил, что «третья мировая война стала бы ядерной и разрушительной».
Военная операция на Украине, в том числе в Киеве, направлена на разоружение Украины. Россия не позволит Украине получить ядерное оружие, — сказал он.
Лавров также отметил, что Москва готова ко второму раунду переговоров, но Киев тянет время.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация ближе к вечеру 2 марта будет ждать украинских переговорщиков. Место проведения встречи пока не называется.
Лавров ранее заявил, что для России неприемлемо то, что ядерное оружие США находится в Европе. Пора вернуть его домой, отметил министр. По его словам, РФ принимает все меры, чтобы не допустить появления ядерного оружия на Украине.