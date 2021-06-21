«До критических обстоятельств»: Москва поддержит Минск после ввода санкций

По его словам, помощь будет оказываться до самых критических обстоятельств. Посол подчеркнул, что государства являются союзниками, которые не предают друг друга.
Я уж не говорю о том, что мы два братских славянских народа, — подчеркнул дипломат.
Он не исключил, что ситуация может пойти по оптимистическому и пессимистическому сценарию.
21 июня страны Евросоюза ввели новые санкции против 78 физических лиц и организаций Белоруссии. Так, в чёрном списке оказались автопроизводители МАЗ, БелАЗ, нефтяная компания ННК, а также «Белаэронавигация». Санкции против республики были расширены в США. В ограничительном списке находятся 16 физических и пять юридических лиц и организаций.
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