«До критических обстоятельств»: Москва поддержит Минск после ввода санкций

Москва не оставит Минск после введения Евросоюзом новых санкций против Белоруссии. Об этом заявил посол России в республике Евгений Лукьянов, слова которого приводит РИА Новости.

Мы не бросим Беларусь,— сказал Лукьянов.

По его словам, помощь будет оказываться до самых критических обстоятельств. Посол подчеркнул, что государства являются союзниками, которые не предают друг друга.

Я уж не говорю о том, что мы два братских славянских народа, — подчеркнул дипломат.

Он не исключил, что ситуация может пойти по оптимистическому и пессимистическому сценарию.

21 июня страны Евросоюза ввели новые санкции против 78 физических лиц и организаций Белоруссии. Так, в чёрном списке оказались автопроизводители МАЗ, БелАЗ, нефтяная компания ННК, а также «Белаэронавигация». Санкции против республики были расширены в США. В ограничительном списке находятся 16 физических и пять юридических лиц и организаций.