Россия не намерена «бить посуду» в отношениях с Белоруссией

https://static.news.ru/photo/3c632e78-d68d-11ea-92b1-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не стремится обострять отношения с Белоруссией, написал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в соцсети Facebook.

Сенатор отметил, что в ходе кризиса отношений между Минском и Москвой он ежедневно пишет комментарии на эту тему, но не публикует их.

Пишу... и оставляю неопубликованными..., сдерживаю эмоции — главное не навредить, — заявил Косачев.

Он уподобил нынешние отношения с Белоруссией семейной ссоре и добавил, что если одна сторона начала «бить посуду», другой лучше воздержаться от ответных действий. Также Косачев призвал дождаться окончания выборов в Белоруссии.

Как писал NEWS.ru, 29 июля о задержании 33 боевиков иностранной ЧВК написали белорусские СМИ. Затем появилась информация о том, что задержанные в ночь на 25 июля 2020 года заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

Председатель КГБ Вакульчик заявил, что задержанные — бойцы ЧВК Вагнера. Российские дипломаты получили от Минска официальное уведомление о задержании российских граждан, однако в нём речь шла о 32 лицах. Белорусские власти заявили, что бойцы ЧВК планировали дестабилизировать обстановку в республике накануне президентских выборов.