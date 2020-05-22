Джабаров: Россия может запретить полёты союзников США в рамках ДОН

https://static.news.ru/photo/4e54e654-9c35-11ea-9842-fa163e074e61_660.jpg Владимир Джабаров Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Россия может отказать в полётах странам — союзницам США в рамках Договора об открытом небе (ДОН), поскольку те будут передавать полученную информацию Вашингтону, заявил первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

Я думаю, что для стран НАТО — это тоже полная неожиданность, потому что если американцы выходят, то мы, естественно, тоже прекратим полёты других стран над нашей территорией, и не будет обмена информацией. Потому что если мы продолжим выполнять этот договор, то вся информация, которую будут получать союзники американцев, будет передаваться сразу в Вашингтон, — сказал Джабаров NEWS.ru.

Сенатор подчеркнул, что обвинения США в адрес России по несоблюдению ДОН смешны. Он добавил, что сейчас можно получать любую информацию со спутника, её качество будет не хуже, чем данных с самолёта.

Я думаю, что Трампу хочется всё разрушать, чтобы оставить след в истории. Ему хочется создать новый договор: по СНВ — новый договор, по ДРСМД — новый договор, сейчас тоже новый договор. Он хочет, чтобы все пошли к нему на поклон, а он решал судьбу договорных отношений. Я думаю, что мы спокойно отнесёмся к этим вещам, пусть лучше голова болит у американских союзников, — сказал Джабаров.

Как писал NEWS.ru, глава департамента Центральной и Восточной Европы фонда Фридриха Эберта Рейнхард Крумм заявил, что России выгодно оставаться в Договоре по открытому небу даже после выхода из него США.