Январь 2020 года не обошёлся без шпионских скандалов с участием России. Сначала тон «разведповестке» задала странная история на форуме в Давосе, где, по утверждениям пресс-секретаря швейцарской полиции Аниты Сенти, очередные «Петров и Боширов» пытались установить прослушку. Легенда была странная: представились сантехниками, но предъявили дипломатические паспорта. В России это категорически опровергли, но теперь случился новый скандал: уже Москва и Токио обмениваются претензиями — стороны заявляют о взаимных задержаниях, при этом российские действия, видимо, носят не предупредительный, а реакционный характер.

На Дальнем Востоке с поличным задержан подданный Японии, пытавшийся получить секретные данные о российском военном потенциале, заявили 27 января в МИД РФ. Инцидент произошел 25 января во Владивостоке. В ведомстве уточнили: мужчина находился в России по журналистской визе. После задержания ему было дано 72 часа на выезд из страны, на данный момент он уехал на родину.

MOD Russia/via Globallookpress.com

На Смоленской площади сообщили, что заявили протест посольству Японии. NEWS.ru связался с дипмиссией, однако там сказали, что пока не комментируют ситуацию.

Заявление российского МИДа последовало после инцидента на прошлой неделе. 25 января информагентство Kyodo сообщило о задержании в Японии 48-летнего гражданина РФ, подозреваемого в краже секретных коммерческих данных и передаче их сотрудникам российского торгового представительства. Личность задержанного не раскрывалась, но, по информации СМИ, он работал в телекоммуникационной компании, принадлежащей Softbank. Как сообщила газета Sankei Shimbun, власти Японии подозревали одного из российских дипломатов в шпионаже — он был отозван в РФ ещё в 2017 году.

Российское посольство в Японии в тот же день опровергло информацию и выразило сожаление, что Токио присоединилось к «антироссийским спекуляциям на тему шпиономании», поскольку «общение через СМИ уже не раз доказывало свою безрезультатность и пагубность». В пику такому подходу через два дня российское дипведомство официально опубликовало данные о задержании японца на Дальнем Востоке.

Неизвестно, произвела ли таким образом российская контрразведка ответное задержание. МИД отреагировал после сообщений японской прессы, а оперативность здесь является важным фактором, поскольку в официальные опровержения деятельности российской разведки, к сожалению, мало кто верит.

После странной истории с «конечно, гражданскими» Петровым и Бошировым — «бизнесменами из фитнес-индустрии», приехавшими в английскую глубинку смотреть на «солцберецкий шпиль» — каждый эпизод с «ГРУ в Европе» воспринимается неоднозначно. Последовавшие разоблачения журналистов о семизначных номерах в паспортах со странным диапазоном цифр, замеченном в Каталонии кураторе Чепиги и Мишкина «Сергее Федотове», которого опознали как Дениса Сергеева, воевавшего в Чечне, только укрепили сомнения. Может, и правда, российские шпионы устраивали попытку госпереворота в Черногории, взламывали химлабораторию в Нидерландах, подкупали немецких чиновников для продвижения «Северного потока — 2», разворачивали базу во французских Альпах, etc.

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Собственно, ничего удивительного в активности разведки за рубежом нет, поражает только масштаб раскрытых случаев, который разные эксперты связывают с возможным кризисом кадров в спецслужбах, после развала СССР они знали множество пертурбаций.

Впрочем, Москва постоянно демонстрирует наличие врагов внутри страны. После 2014 года только об одних украинских диверсантах было объявлено столько раз, что непонятно: то ли полный различной агентуры, но «стагнирующий» Киев сохраняет возможность для акций, то ли «вязали» не только настоящих диверсантов, но и политически неугодных — обладателей так называемых «визиток Яроша».

Самым громким случаем поимки шпиона США за последние несколько лет стало «дело Пола Уилана» — бывшего морпеха с четырьмя гражданствами: американским, британским, канадским и ирландским. Задержание произошло 31 декабря 2018 года и получило широкий резонанс в мировых СМИ. Мужчина отрицал предъявленные ФСБ обвинения и говорил, что приехал на свадьбу к другу. Следствие по его делу продолжается до сих пор.

Не менее резонансным случаем считают задержание в мае 2013 года сотрудника ЦРУ Райана Фогла, который выдавал себя за третьего секретаря посольства США в России по политическим вопросам. По данным ФСБ, он предлагал сотруднику российских спецслужб миллион долларов в год в обмен на информацию и сотрудничество. Фогла задержали с поличным: при нём была спецтехника и средства для изменения внешности.

Также в России задерживали шпионов из стран Азии: в октябре 2010 года ФСБ поймала гражданина КНР Тун Шэнюна, который пытался украсть данные о российской системе С-300. Для того, чтобы получить сведения, защищённые гостайной, китаец предлагал крупные денежные суммы связанным с производством россиянам.

Украсть секретные данные в 2017 году пытался и норвежец Фруде Берг. Его, как сообщали в ФСБ, интересовал российский Военно-морской флот. Вместе с норвежцем был арестован и россиянин Алексей Житнюк, обвинённый в госизмене. После вынесения обвинительного приговора Берг был передан Норвегии в октябре 2019 года в рамках обмена.