Январь 2020 года не обошёлся без шпионских скандалов с участием России. Сначала тон «разведповестке» задала странная история на форуме в Давосе, где, по утверждениям пресс-секретаря швейцарской полиции Аниты Сенти, очередные «Петров и Боширов» пытались установить прослушку. Легенда была странная: представились сантехниками, но предъявили дипломатические паспорта. В России это категорически опровергли, но теперь случился новый скандал: уже Москва и Токио обмениваются претензиями — стороны заявляют о взаимных задержаниях, при этом российские действия, видимо, носят не предупредительный, а реакционный характер.
На Дальнем Востоке с поличным задержан подданный Японии, пытавшийся получить секретные данные о российском военном потенциале, заявили 27 января в МИД РФ. Инцидент произошел 25 января во Владивостоке. В ведомстве уточнили: мужчина находился в России по журналистской визе. После задержания ему было дано 72 часа на выезд из страны, на данный момент он уехал на родину.
На Смоленской площади сообщили, что заявили протест посольству Японии. NEWS.ru связался с дипмиссией, однако там сказали, что пока не комментируют ситуацию.
Заявление российского МИДа последовало после инцидента на прошлой неделе. 25 января информагентство Kyodo
Российское посольство в Японии в тот же день
Неизвестно, произвела ли таким образом российская контрразведка ответное задержание. МИД отреагировал после сообщений японской прессы, а оперативность здесь является важным фактором, поскольку в официальные опровержения деятельности российской разведки, к сожалению, мало кто верит.
После странной истории с «конечно, гражданскими» Петровым и Бошировым — «бизнесменами из фитнес-индустрии», приехавшими в английскую глубинку смотреть на «солцберецкий шпиль» — каждый эпизод с «ГРУ в Европе» воспринимается неоднозначно. Последовавшие разоблачения журналистов о семизначных номерах в паспортах со странным диапазоном цифр, замеченном в Каталонии кураторе Чепиги и Мишкина «Сергее Федотове», которого опознали как Дениса Сергеева, воевавшего в Чечне, только укрепили сомнения. Может, и правда, российские шпионы устраивали попытку госпереворота в Черногории, взламывали химлабораторию в Нидерландах, подкупали немецких чиновников для продвижения «Северного потока — 2», разворачивали базу во французских Альпах, etc.
Собственно, ничего удивительного в активности разведки за рубежом нет, поражает только масштаб раскрытых случаев, который разные эксперты связывают с возможным кризисом кадров в спецслужбах, после развала СССР они знали множество пертурбаций.
Впрочем, Москва постоянно демонстрирует наличие врагов внутри страны. После 2014 года только об одних украинских диверсантах было объявлено столько раз, что непонятно: то ли полный различной агентуры, но «стагнирующий» Киев сохраняет возможность для акций, то ли «вязали» не только настоящих диверсантов, но и политически неугодных — обладателей так называемых «визиток Яроша».
Самым громким случаем поимки шпиона США за последние несколько лет стало «дело Пола Уилана» — бывшего морпеха с четырьмя гражданствами: американским, британским, канадским и ирландским. Задержание произошло 31 декабря 2018 года и получило широкий резонанс в мировых СМИ. Мужчина отрицал предъявленные ФСБ обвинения и говорил, что приехал на свадьбу к другу. Следствие по его делу продолжается до сих пор.
Не менее резонансным случаем считают задержание в мае 2013 года сотрудника ЦРУ Райана Фогла, который выдавал себя за третьего секретаря посольства США в России по политическим вопросам. По данным ФСБ, он предлагал сотруднику российских спецслужб миллион долларов в год в обмен на информацию и сотрудничество. Фогла задержали с поличным: при нём была спецтехника и средства для изменения внешности.
Также в России задерживали шпионов из стран Азии: в октябре 2010 года ФСБ поймала гражданина КНР Тун Шэнюна, который пытался украсть данные о российской системе С-300. Для того, чтобы получить сведения, защищённые гостайной, китаец предлагал крупные денежные суммы связанным с производством россиянам.
Украсть секретные данные в 2017 году пытался и норвежец Фруде Берг. Его, как сообщали в ФСБ, интересовал российский Военно-морской флот. Вместе с норвежцем был арестован и россиянин Алексей Житнюк, обвинённый в госизмене. После вынесения обвинительного приговора Берг был передан Норвегии в октябре 2019 года в рамках обмена.
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