Российское военное судно впервые за 30 лет зашло в порт Австралии

https://static.news.ru/photo/4222efa4-877f-11ea-9b7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: function.mil.ru

Гидрографическое судно (ГС) Тихоокеанского флота (ТОФ) «Маршал Геловани» остановился в австралийском порту Таунсвилл. Это стало первым заходом российского военного судна в австралийские воды за 30 лет.

С момента выхода ГС «Маршал Геловани» из Владивостока судно прошло более 10 тыс. морских миль и впервые за 30 лет в предполагаемой точке Южного магнитного полюса Земли провело замеры по определению точных координат полюса, — говорится в сообщении Тихоокеанского флота.

«Маршал Геловани» находится в дальнем походе, посвящённом 200-летию открытия Антарктиды. Судно побывало в индонезийском порту Танджунг Приок в Джакарте и исследовало гидрологию моря, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что разведывательный корабль ВМФ РФ «Иван Хурс» совершил «агрессивное сближение» с эсминцем США «Фаррагут» (USS Farragut (DDG-99), охранявшим атомный авианосец «Гарри Трумэн», в северной части Аравийского моря.