https://static.news.ru/photo/371f44b2-3fb4-11ea-8e72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: pixabay.com

Туроператор «Русь-Тур» решил начать вывозить российских туристов с китайского острова Хайнань. На данный момент там находится около 1,1 тысячи россиян.

Также компания приняла решение из-за вспышки коронавируса отменить все путёвки с вылетом с 26 января по 17 февраля. Однако в случае улучшения ситуации продажи туров будут восстановлены, отмечают представители «Русь-Тура».

Число заразившихся в Китае достигло более 1350 человек. От заболевания скончалось около 40. Власти КНР приняли решение изолировать 13 городов. Ограничено движение междугородных автобусов.

Как сообщал NEWS.ru ранее, граждан Китая с температурой доставили в больницу в Москве. К гостинице, где они проживали, приехали 12 машин скорой помощи.