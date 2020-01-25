Правительство Китая ограничило движение междугородных автобусов с целью предотвратить распространение эпидемии. Запрет на движение транспорта вступит в силу с 26 января 2020 года.
В соответствии с требованиями по предотвращению и контролю дальнейшего распространения эпидемии пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, с завтрашнего дня все междугородные пассажирские автобусные перевозки будут временно приостановлены. Время возобновления движения пока неизвестно, — цитирует сообщение китайских властей ТАСС.
На сегодняшний день из-за вспышки коронавируса изолировано уже 13 городов. Число заразившихся в КНР составляет 1287 человек. Уведомление о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухани китайские власти опубликовали 31 декабря 2019 года.
Как ранее писал NEWS.ru, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал вспышку вируса в Китае провокацией со стороны США, а депутат Госдумы Наталья Поклонская считает коронавирус биологическим оружием.
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