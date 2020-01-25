https://static.news.ru/photo/7df54116-3f6e-11ea-90e4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что китайский коронавирус является провокацией США.

Уже по всем континентам шагает коронавирус. Это действительно новый тип гриппа или провокация? Кого? США. И американцы боятся, что им не удастся обогнать экономику Китая или хотя бы быть наравне, — цитирует Жириновского РИА Новости.

По его словам, вспышка вируса прекратится в течение месяца. Политик полагает, что это была провокация, благодаря которой люди раскупили лекарства, сделав кого-то миллиардером. Также лидер ЛДПР напомнил о птичьем гриппе и британской говядине, которая «кому-то не понравилась».

Как ранее писал NEWS.ru, Соединённые Штаты планируют эвакуировать чартерным рейсом 90 своих граждан из Уханя, который стал источником нового коронавируса.