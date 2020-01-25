https://static.news.ru/photo/50d8bbae-3f6e-11ea-bb3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединённые Штаты планируют эвакуировать чартерным рейсом 90 своих граждан из Уханя, который стал источником нового коронавируса.

Об этом со ссылкой на источник сообщает Dow Jones.

В сообщении также говорится, что МИД Китая проинформирован о планах США и не собирается им мешать.

Кроме того, свою работу временно прекращает посольство США в Ухане.

Как ранее писал NEWS.ru, в аэропорту Шереметьево со скорой готовятся встретить 13-летнего мальчика, который возвращается в Москву из Пекина. Во время полёта у ребёнка поднялась высокая температура, ему проведут анализы на коронавирус.