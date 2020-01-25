Соединённые Штаты планируют эвакуировать чартерным рейсом 90 своих граждан из Уханя, который стал источником нового коронавируса.
Об этом со ссылкой на источник сообщает Dow Jones.
В сообщении также говорится, что МИД Китая проинформирован о планах США и не собирается им мешать.
Кроме того, свою работу временно прекращает посольство США в Ухане.
Как ранее писал NEWS.ru, в аэропорту Шереметьево со скорой готовятся встретить 13-летнего мальчика, который возвращается в Москву из Пекина. Во время полёта у ребёнка поднялась высокая температура, ему проведут анализы на коронавирус.
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