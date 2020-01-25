https://static.news.ru/photo/dd33f988-3f69-11ea-a3f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропорту Шереметьево со скорой готовятся встретить 13-летнего мальчика, который возвращается в Москву из Пекина. Во время полёта у ребёнка поднялась высокая температура, ему проведут анализы на коронавирус, который вызвал эпидемию пневмонии в Китае.

Как сообщает РЕН ТВ, прибытие рейса ожидается в 14:50 мск, школьника сразу передадут медикам.

Жители Китая стали заболевать пневмонией в конце декабря. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудителя. В начале января учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV.

Чтобы остановить распространение инфекции, в Китае ввели ограничения на перемещение людей внутри страны. В республике приостановлено транспортное сообщение с несколькими населёнными пунктами. 13 городов закрыты на карантин. Максимально строгие меры приняты в Ухани (население 11 миллионов человек), где и зародился новый вирус.