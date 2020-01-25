В аэропорту Шереметьево со скорой готовятся встретить 13-летнего мальчика, который возвращается в Москву из Пекина. Во время полёта у ребёнка поднялась высокая температура, ему проведут анализы на коронавирус, который вызвал эпидемию пневмонии в Китае.
Как
Жители Китая стали заболевать пневмонией в конце декабря. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудителя. В начале января учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV.
Чтобы остановить распространение инфекции, в Китае ввели ограничения на перемещение людей внутри страны. В республике приостановлено транспортное сообщение с несколькими населёнными пунктами. 13 городов закрыты на карантин. Максимально строгие меры приняты в Ухани (население 11 миллионов человек), где и зародился новый вирус.
Число инфицированных 2019-nCoV превысило 1330 человек, болезнь закончилась смертью для 41 заражённого. Среди погибших и заведующий отделением оториноларингологии больницы китайской и европейской медицины в Ухани Лян Удун. Ему было 62 года,
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