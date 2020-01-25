https://static.news.ru/photo/6d3be57a-3f26-11ea-bb40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/XinHua

Заведующий отделением оториноларингологии Больницы китайской и европейской медицины в китайском Ухане Лян Удун скончался 25 января от осложнений, связанных с вирусом 2019-nCoV. Ему было 62 года.

К утру по московскому времени число погибших из-за вспышки коронавируса в Китае достигло 41, инфицирован 1287 человек. Под медицинским наблюдением находятся почти 14 тысяч людей, контактировавших с заболевшими, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, зарегистрирован случай инфицирования новым типом коронавируса 2019-nCoV в австралийском Мельбурне. Местные власти подтвердили информацию. Они сообщили, что 50-летний мужчина прибыл из Уханя 19 января рейсом CZ321, а 24 января обратился к медикам в связи с плохим самочувствием.