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Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов рассказал, как вести себя при обнаружении симптомов коронавируса. Специалист порекомендовал немедленно начать противовирусную терапию, если у человека температура и кашель, но нет насморка.

Принимать все таблетки, которые есть дома: анальгин, аспирин и прочие лекарства подобного действия. Главное — не допускать повышения температуры, — цитирует Жемчугова «Звезда». Также врач добавил, что необходимо сдать анализы...