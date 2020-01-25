https://static.news.ru/photo/d1c70bb6-3f65-11ea-9f91-fa163e074e61_660.jpgНаталья ПоклонскаяФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает коронавирус биологическим оружием. По мнению политика, возникновение страшных эпидемий не может быть случайностью.
Учитывая масштабы человеческой подлости, технического прогресса, современного биологического и другого оружия, было бы странно списать всё это на случайность. Желая править миром и зарабатывать большие деньги, люди будто играют в компьютерную стратегию. Есть группа неугодных — уничтожим. И плевать, что эти человечки не виртуальные, а живые. И этот коронавирус могли запустить специально, — приводит слова Поклонской «Рамблер».
Также она отметила скорость развития китайских технологий и экономики. Депутат вспомнила попытки устроить государственный переворот на территории страны и массовые беспорядки.
На мой взгляд, сильные мира сего слишком заигрались, — заключила политик.
Поклонская считает, что эпидемия завершится изобретением чудо-вакцины.
Как ранее писал NEWS.ru, в двух российских институтах уже занялись разработкой вакцины от коронавируса.