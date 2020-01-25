https://static.news.ru/photo/913f8bd8-3f63-11ea-9d5b-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сразу два российских института одновременно ведут разработку вакцины от коронавируса, источником которого стал китайский город Ухань, сказала главный санитарный врач РФ Анна Попова.

Одни работают по одному алгоритму, другие — по другому. Этим занимаются многие страны мира. Точка достижения результата пока по времени не определена. Но главное сегодня — принять все меры профилактики, — заявила Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Врач также посоветовала соблюдать те же правила профилактики, что и в случае с гриппом. Кроме того, она подчеркнула, что Россия принимает все меры для ограничения и недопущения вируса.

Жители Китая стали заболевать пневмонией в конце декабря. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудителя. В начале января учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV. Вероятно, он имеет тот же источник происхождения, что и смертоносный SARS-CoV. В 2002–2003 годах он привёл к гибели около 650 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, китайские власти решили построить в городе Ухань вторую больницу для пациентов, инфицированных новым коронавирусом. Её планируется возвести за полмесяца.