https://static.news.ru/photo/65b5f7fc-3f60-11ea-9961-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

Китайские власти решили построить в городе Ухань вторую больницу для пациентов, инфицированных новым коронавирусом. Её планируется возвести за полмесяца.

24 января в Ухани началось строительство первого такого специализированного госпиталя. Его хотят закончить за шесть дней. Площадь больницы составит 25 тысяч квадратных метров, там смогут одновременно разместить до тысячи пациентов. Однако число заболевших уже перевалило за тысячу. По данным на утро 25 января, число инфицированных 2019-nCoV достигло 1330 человек.

Вторая больница будет рассчитана на лечение одновременно 1,3 тысячи пациентов, сообщает издание Global Times.

Жители Китая стали заболевать пневмонией в конце декабря. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудителя. В начале января учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV.

Чтобы остановить распространение инфекции, в Китае ввели ограничения на перемещение людей внутри страны. В республике приостановлено транспортное сообщение с несколькими населёнными пунктами. 13 городов закрыты на карантин. Максимально строгие меры приняты в Ухани (население 11 миллионов человек), где и зародился новый вирус. Здесь остановлен весь общественный транспорт. Также закрыт автомобильный туннель под рекой Янцзы. А на действующих пока мостах установлены тепловизоры. Все пешеходы и водители обязаны пройти проверку на предмет повышенной температуры.