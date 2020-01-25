https://static.news.ru/photo/be0f4c3c-3fab-11ea-abde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из московского отеля «Арт Москва Войковская» пятерых человек доставили в больницу с высокой температурой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Пациенты утверждают, что стали чувствовать себя хуже после того, как получили посылку из Китая. Также они отметили, что в таком состоянии находятся уже несколько дней. Медики продолжают работать на территории отеля. Предполагается, что могут появиться ещё заболевшие.

Издание уточняет, что пока неизвестно, чем вызвано плохое самочувствие сразу нескольких постояльцев отеля.

По данным РИА Новости, в больницу отправили семь граждан Китая с подозрением на ОРВИ.

Как писал NEWS.ru, пятерых студентов из Китая госпитализировали в Иркутске с подозрением на коронавирус. Исследования, которые были сделаны в лаборатории Новосибирска, диагностировали у них вирус гриппа А.