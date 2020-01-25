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У шестерых китайских граждан, госпитализированных в Иркутске с подозрением на коронавирус, был диагностирован вирус гриппа А. Это подтвердили исследования, которые были повторно сделаны в лаборатории Новосибирска.

Мы только что получили результаты анализов на вирус, они отрицательные и подтверждают наши диагнозы, — цитирует пресс-служба главы региона и.о. министра здравоохранения Иркутской области Наталию Ледяеву.

Она уточнила, что в настоящее время все шесть человек находятся в инфекционной больнице, скоро их должны выписать. Карантин в общежитии Байкальского госуниверситета, студентами которого являются пятеро заболевших, уже снят.

Как писал NEWS.ru, пятерых студентов из Китая госпитализировали в Иркутске с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил главный врач Иркутской областной клинической больницы Владимир Хабудаев. Граждане КНР учатся в Байкальском госуниверситете (БГУ). По словам Хабудаева, 24 января к нему обратилось руководство вуза, сообщив, что несколько китайских студентов, ездивших недавно на родину, не вышли на учёбу. Он отметил, что для полного исключения коронавирусной инфекции биоматериалы пациентов отправлены в Новосибирск.