https://static.news.ru/photo/82b9f168-3f57-11ea-9732-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятерых студентов из Китая госпитализировали в Иркутске с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил главный врач Иркутской областной клинической больницы Владимир Хабудаев.

Госпитализированные граждане КНР учатся в Байкальском госуниверситете (БГУ). По словам Хабудаева, 24 января к нему обратилось руководство вуза, сообщив, что несколько китайских студентов, ездивших недавно на родину, не вышли на учёбу. Оказалось, что они заболели.

На сегодняшний момент достоверно известно, чем болеют эти пациенты, были сделаны анализы: у всех выделен вирус гриппа А — сезонный, характерный для этого периода времени, — поделился Хабудаев.

Он отметил, что для полного исключения коронавирусной инфекции биоматериалы пациентов отправлены в Новосибирск, передаёт « Интерфакс-Сибирь ».

Ранее NEWS.ru писал о том, что врачи поместили в стационар прилетевшего в пятницу из Пекина в Иркутск гражданина КНР с подозрением на вирус 2019-nCoV. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. В местном Минздраве пояснили, что пациенту в инфекционной больнице пока поставили предварительный диагноз — нетипированный вирус гриппа А.