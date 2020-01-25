https://static.news.ru/photo/43da95a2-3f3d-11ea-a72f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи поместили в стационар прилетевшего в пятницу из Пекина в Иркутск гражданина КНР с подозрением на вирус 2019-nCoV. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В местном Минздраве пояснили, что пациенту в инфекционной больнице пока поставили предварительный диагноз — нетипированный вирус гриппа А.

Для полного исключения подозрения на коронавирус анализы больного направлены в Новосибирск, результаты будут получены сегодня, — пояснили в пресс-службе «Интерфакс-Сибирь».

Врачи назначили китайскому гражданину противовирусную терапию, и она существенно улучшила его состояние. В сообщении властей также отмечается, что все находившиеся в контакте с заболевшим также проходят обследование. Кроме того, медики провели все противоэпидемические мероприятия, заверили в правительстве.

Ранее Роспотребнадзор порекомендовал гражданам России не посещать Китай в ближайшее время, а тем, кто находится в республике, — воздержаться от контактов с местным населением. В случае обнаружения признаков болезни следует незамедлительно обратиться в больницу, сообщается на сайте МИДа.

В Китае число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, возросло до 1330 человек. В Пекине у 36 человек диагноз подтверждён. В провинции Хубэй 729 заболевших. Власти Китая в связи с этим поставят в закрытый город Ухань (там нашли источник вспышки болезни) более двух миллионов защитных масок и необходимые жителям продукты питания.