Российский «Спутник V» зарегистрировали в Венесуэле

https://static.news.ru/photo/15ab720c-55c9-11eb-a111-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировало Министерство здравоохранения Венесуэлы. Препарат получил разрешение на экстренное использование, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), учувствовавший в разработке препарата.

Поставками вакцины будут способствовать международные партнёры РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах, говорится на сайте вакцины.

Мы приветствуем решение Министерства здравоохранения Венесуэлы одобрить использование «Спутника V» — безопасной и эффективной вакцины для предотвращения распространения коронавируса, — заявил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что российский препарат является частью портфелей вакцин нескольких стран Латинской Америки. В РФПИ рассчитывают, что в ближайшие недели число партнёров в этом регионе вырастет.

Ранее NEWS.ru писал, что в Белоруссию прибыла очередная партия российской вакцины против COVID-19 в 20 тысяч доз, в настоящее время завершается проверка на соответствие препарата всем показателям качества.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».