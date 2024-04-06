Российский пранкер намекнул на смешной конец карьеры главы МОК Пранкер Вован: в среду будет смешной конец беседы с Томасом Бахом

Фото: Li Ming/XinHua/Global Look Press

Томас Бах

Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) пообещал смешное продолжение розыгрыша главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, передает ТАСС. Блогер ожидает «смешной конец» разговора и, возможно, даже карьеры чиновника. На площадке «Знание. Лекторий» в рамках выставки-форума «Россия» он сравнил свою деятельность с работой журналистов.

Мы так же реагируем на какие-то громкие новости. Сейчас пранк был с Томасом Бахом из-за того, что скоро Олимпиада будет и <...>, наверное, с 2016 года наших спортсменов травят на Западе. Как раз в эту среду будет продолжение с Томасом Бахом, будет очень смешной конец, может, даже его карьеры, — заявил Вован.

Его партнер Алексей Столяров (Лексус) рассказал, что ведет список, кому еще позвонить. Сколько там имен, он точно не помнит, но 20 точно есть.

2 апреля блогеры выложили первую часть разговора. В ней Бах допустил, что участников Всемирных игр дружбы в РФ могут не допустить до Олимпиады-2024. Также он признал, что страны Африки не желают занимать одну позицию в конфликте РФ и Украины.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что российские спортсмены сами принимают решение о том, стоит ли им принимать участие в Олимпийских играх в Париже. Он подчеркнул, что атлеты, которые готовы соревноваться, должны это сделать.