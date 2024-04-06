В Кремле ответили на идею Винер о допуске спортсменов к Олимпиаде Песков: каждый спортсмен сам принимает решение об участии в Олимпиаде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Российские спортсмены сами принимают решение о том, стоит ли им принимать участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК. Таким образом Песков ответил на идею главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер о создании специального совета, который принял бы решение о том, кому стоит участвовать в ОИ.

Президент уже неоднократно говорил, что спортсмены сами принимают это решение. Безусловно, неприемлемо, когда спортсменов заставляют отрекаться от чего-то, и тогда это все приобретает другую окраску, — пояснил пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, российская сторона исходит из того, что МОК обязался не заставлять никого из участников подписываться под различными документами, напрямую не касающимися самих соревнований. Он добавил, что федерации, как и спортсмены, сами решают, стоит ли ехать на Олимпиаду, о чем ранее и говорил президент РФ Владимир Путин.

Ранее МОК не допустил двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева к участию в лицензионном олимпийском турнире. Соревнования пройдут 5–7 апреля в Баку.