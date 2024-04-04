МОК не допустил к олимпийскому турниру борца из России МОК не допустил к лицензионному олимпийскому турниру российского борца Садулаева

Фото: Федерация спортивной борьбы России

Абдулрашид Садулаев

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил к лицензионному турниру на Игры 2024 года в Париже двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева, сообщила Федерация спортивной борьбы России (ФСБР). Состязание состоится 5–7 апреля в Баку.

Увы, даже если Садулаев приедет в Баку, его не допустят к соревнованиям, у него стоит запрет от МОК. С нами оперативно связались из Объединенного мира борьбы (UWW) и дали возможность провести замену в кратчайшие сроки — в Баку выступит Алихан Жабраилов, — сказал президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

Он подчеркнул, что в UWW сделали все возможное, чтобы Садулаев боролся. Мамиашвили напомнил, что это уже второе политическое решение в отношении спортсмена. Ранее Садулаеву не дали выступить на чемпионате Европе, не пустив его в Румынию по шенгенской визе.

Мамиашивили подчеркнул, что сейчас перед российскими борцами стоит задача добрать путевки на Олимпиаду по спортивному принципу. После этого федерация примет решение, стоит ли ехать в Париж.

На днях Пранкеры Вован и Лексус поговорили с президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольдом Банькой и президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом от имени «африканского чиновника». Глава комитета признался, что была создана наблюдательная комиссия, которая следит за публичными заявлениями россиян в социальных сетях.